البيت الأبيض: ترامب وجيشنا القوي أقنعا إيران بفتح مضيق هرمز

كتب : محمد أبو بكر

03:08 ص 08/04/2026

متحدثة البيت الأبيض برفقة ترامب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن مناقشات تجري حول إجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

أضافت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، بحسب إن بي سي نيوز، لها إن الولايات المتحدة وإيران قد تعقدان محادثات مباشرة للتفاوض.

أضافت: "كلمات الرئيس ترامب واضحة: هذا أساس عملي للتفاوض، وستستمر هذه المفاوضات، والحقيقة هي أن الرئيس ترامب وجيشنا القوي نجحا في إقناع إيران بالموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز، وستستمر المفاوضات، وهناك نقاشات حول إجراء محادثات مباشرة، لكن لا شيء نهائي حتى يُعلن عنه الرئيس أو البيت الأبيض".

كان علن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

ووافق "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

