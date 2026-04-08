رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. قطر تُعلن التصدي لهجمة صاروخية

كتب : محمد أبو بكر

02:54 ص 08/04/2026

هجوم على قطر ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تصدي قواتها المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

قال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه تلقى اقتراحًا من إيران يتكون من 10 نقاط، قائلًا:"نعتقد أنه أساس قابل للتفاوض".

وأوضح أنه تم الاتفاق تقريبًا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة الأسبوعين ستتيح الانتهاء من الاتفاق وإتمامه رسميًا.

وتابع: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس، وأيضًا ممثلًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرف لي أن نقترب من حل هذه المشكلة الطويلة الأمد.

هجوم على قطر قطر القوات المسلحة القطرية هجوم صاروخي وقف إطلاق النار خطة إيران لوقف إطلاق النار مصر ترحب بوقف إطلاق النار وقف العمليات ضد إيران دور مصر في وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

يقترب من 150 دولار.. قفزة تاريخية لخام برنت المؤرخ مع تصاعد أزمة الإمدادات
