أكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإسرائيل وإيران يبدأ الليلة.

أضاف المسئول: نقدر أن تعليمات وصول أوامر وقف إطلاق النار ستستغرق وقتًا حتى تصل إلى الحرس الثوري الإيراني.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

قال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.