قال موقع أكسيوس، اليوم الأربعاء، إن الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق لإنهاء الحرب تعقد الجمعة في إسلام آباد، وفقا لسكاي نيوز.

وكشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن إسرائيل جزء من اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعة ونصف من انتهاء مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة تصعيد عسكري على البنية التحتية المدنية.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل وافقت أيضًا على تعليق حملة القصف الخاصة وإطلاق النار ضد إيران بينما تستمر المفاوضات، بحسب سي إن إن.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

قال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.

أضاف ترامب، أن سبب هذا القرار هو أننا حققنا وتجاوزنا جميع الأهداف العسكرية، ونحن متقدمون جدًا في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن السلام طويل الأمد مع إيران والسلام في الشرق الأوسط.

وأشار إنه أنه تلقى اقتراحًا من إيران يتكون من 10 نقاط، قائلًا:"نعتقد أنه أساس قابل للتفاوض".

وأوضح أنه تم الاتفاق تقريبًا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة الأسبوعين ستتيح الانتهاء من الاتفاق وإتمامه رسميًا.

وتابع: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس، وأيضًا ممثلًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرف لي أن نقترب من حل هذه المشكلة الطويلة الأمد.