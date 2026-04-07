حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن تصلب المواقف بين الأطراف الأمريكية والإيرانية في المفاوضات قد يدفع المنطقة إلى سيناريوهات كارثية لن ينجو من تبعاتها أحد.

وقال الأمين العام للجامعة العربية في بيان رسمي إن "تصلب المواقف يمكن أن يقود لسيناريوهات كارثية لن يكون أي طرف بمنأى عن تبعاتها"، مشددا على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية في هذه اللحظة الدقيقة لتجنيب المنطقة كوارث قد تمتد آثارها لسنوات طويلة.

وشدد الأمين العام على أن سقف المطالب لدى الجانبين الأمريكي والإيراني "لا يرجح أن يفضي إلى تسوية قريبة"، مناشدا الوسطاء العمل بكل السبل الممكنة على تجسير الهوة بين المواقف وإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.

استهداف منشآت حيوية

وشدد أبو الغيط على أن التهديدات الإيرانية باستهداف منشآت حيوية في دول عربية "مرفوضة ومدانة على طول الخط"، محذرا طهران من "التمادي في سياستها العدائية و الآثمة تجاه المنطقة العربية".

ودعا القادة الإيرانيين إلى "التفكير مليا في اليوم التالي للحرب، وما تخلفه هذه السياسة الرعناء من رواسب لا تُمحى من الكراهية والبغضاء بين الجيران".

يأتي تحذير أحمد أبو الغيط في ظل تصاعد حاد للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بلغ ذروته اليوم الثلاثاء مع قرب انتهاء مهلة حددها الرئيس دونالد ترامب.

وأصدر ترامب في الأيام الماضية تهديدات شديدة اللهجة، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل كجزء من أي اتفاق لوقف الحرب، محذرا من أن الثلاثاء سيكون "يوم محطات الطاقة ويوم الجسور" في إيران.

من جهتها ردت مصادر إيرانية على تهديدات ترامب، مؤكدة أن أي هجوم أمريكي على محطات الكهرباء الإيرانية سيؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق، قد تصل إلى إغراق المنطقة في ظلام دامس.