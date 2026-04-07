أعلنت الأمم المتحدة عن موعد التصويت على مشروع قرار مقدم من البحرين بشأن أزمة مضيق هرمز.

جاء في تغريدة لحساب الأمم المتحدة على منصة "إكس": "من المقرر أن يُصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء في 11 صباحا "بتوقيت نيويورك" على مشروع قرار مقدم من مملكة البحرين بشأن مضيق هرمز".

أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا لتفادي تداعيات إنسانية واقتصادية جسيمة.

وأضاف الزياني، أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشددا على أن الوقت أصبح عاملا حاسما في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90%؛ مبينا أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

كان ترامب قد هدد إيران بتدمير البنية التحتية إذا لم تفتح مضيق هرمز، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لتجنب التصعيد.

وتشنّ إيران غارات جوية على أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط والأراضي الإسرائيلية ردا على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتقترب الحرب في المنطقة من يومها الأربعين وسط احتمالات التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب مع تهديدات تكاد لا تتوقف من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كل البنية التحتية في إيران، وفقا لروسيا اليوم.