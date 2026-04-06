ترامب: أريد الحصول على النفط الإيراني لأنني رجل أعمال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إنهاء العملية العسكرية يتوقف على ما ستفعله إيران، مؤكدًا أنه تمر بمرحلة حرجة للغاية.

وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، وصف ترامب موقف الناتو بشأن حرب إيران، بأنها "وصمة عار ستظل تلاحقه ولن تمحى أبدا من ذاكرتي ما حييت".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه أخبر حلف الناتو أن الولايات المتحدة لا تحتاج مساعدتهم بعد تحقيق النصر في إيران.

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة أعادت بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لكنها "قالت لنا اليوم إن هذه ليست حربها".

وأعلن ترامب رغبته في الاستيلاء على النفط الإيراني، قائلاً: "أريد الحصول على النفط الإيراني لأنني رجل أعمال".