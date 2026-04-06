ترامب: موقف الناتو في حرب إيران وصمة عار

كتب : وكالات

09:03 م 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إنهاء العملية العسكرية يتوقف على ما ستفعله إيران، مؤكدًا أنه تمر بمرحلة حرجة للغاية.
وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، وصف ترامب موقف الناتو بشأن حرب إيران، بأنها "وصمة عار ستظل تلاحقه ولن تمحى أبدا من ذاكرتي ما حييت".
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه أخبر حلف الناتو أن الولايات المتحدة لا تحتاج مساعدتهم بعد تحقيق النصر في إيران.
وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة أعادت بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لكنها "قالت لنا اليوم إن هذه ليست حربها".
ترامب: أريد الحصول على النفط الإيراني لأنني رجل أعمال
وأعلن ترامب رغبته في الاستيلاء على النفط الإيراني، قائلاً: "أريد الحصول على النفط الإيراني لأنني رجل أعمال".

فيديو قد يعجبك



حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
لمسه قد تفقدك حياتك .. إليك أشرس أنواع طيور حول العالم (صور)
لمسه قد تفقدك حياتك .. إليك أشرس أنواع طيور حول العالم (صور)

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق