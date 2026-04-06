إعلان

وزير الحرب الأمريكي: نفذنا عمليتي إنقاذ استثنائيتين في عمق الأراضي الإيرانية

كتب : وكالات

08:40 م 06/04/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الإيرانيين ما زالوا يتساءلون كيف نجح الأمريكيون في مهمة إنقاذ الطيارين من الأراضي.
وأضاف وزير الحرب الأمريكي، خلال مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية نفذت عمليتي بحث وإنقاذ استثنائيتين في عمق أراضي العدو، وأنجز المقاتلون مهامهم بمهارة.
وأوضح هيجسيث، أن الجندي الثاني كان مختبئا في كهف خلال عملية البحث والإنقاذ.
وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح منذ فقدان الطيار أنه لن يتم ترك أحد خلفهم.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، أن القوات الأمريكية تحركت عبر تضاريس جبلية وعرة وتحت تهديد مستمر من القوات الإيرانية.
وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، لافتا إلى أن الغد سيشهد عمليات أكثر من اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث إنقاذ الطيار الأمريكي إيران وأمريكا حرب إيران وزارة الحرب الأمريكية

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

