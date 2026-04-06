قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إن الإيرانيين ما زالوا يتساءلون كيف نجح الأمريكيون في مهمة إنقاذ الطيارين من الأراضي.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، خلال مؤتمر بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية نفذت عمليتي بحث وإنقاذ استثنائيتين في عمق أراضي العدو، وأنجز المقاتلون مهامهم بمهارة.

وأوضح هيجسيث، أن الجندي الثاني كان مختبئا في كهف خلال عملية البحث والإنقاذ.

وأشار وزير الحرب الأمريكي، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح منذ فقدان الطيار أنه لن يتم ترك أحد خلفهم.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، أن القوات الأمريكية تحركت عبر تضاريس جبلية وعرة وتحت تهديد مستمر من القوات الإيرانية.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، لافتا إلى أن الغد سيشهد عمليات أكثر من اليوم.