ترامب: النظام الإيراني "حيوانات" ويجب إيقافهم

كتب : محمد جعفر

08:27 م 06/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على سؤال حول ما إذا كان استهداف البنية التحتية المدنية في إيران قد يُعد جريمة حرب، قائلاً إن النظام الإيراني مسؤول عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص خلال الشهر الماضي، على حد تعبيره.

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وصف ترامب النظام الإيراني بعبارات حادة قائلاً: "إنهم حيوانات، وعلينا إيقافهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي سيكون في حد ذاته جريمة حرب، مؤكداً أن هدف الصراع يتمثل في منع طهران من الوصول إلى هذا السلاح، مشيرًا إلى أن إيران تسعى حالياً إلى وقف إطلاق النار لأنها، بحسب وصفه، "تتعرض للتدمير".

وتابع قائلاً: "أنا الوحيد القادر على فرض وقف إطلاق النار، لكنني لم أفرض أي وقف لإطلاق النار حتى الآن".

