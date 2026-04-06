شهدت مدينة كريات شمونة في شمال إسرائيل موجة غضب عارمة وغير مسبوقة ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصلت إلى حد وصفه بـ "الخائن" و"عدو المدينة"، ردا على تصريحاته الأخيرة التي حاول فيها التقليل من حجم الكارثة التي يعيشها سكان الشمال بسبب هجمات حزب الله اللبناني.

نتنياهو يهاجم المنتقدين: "كلام تافه"



بدأت الأزمة بعد نشر نتنياهو مقطع فيديو هاجم فيه من يقولون إن إسرائيل "فقدت الشمال"، واصفا انتقاداتهم بأنها "هراء وتفتقر للمسؤولية وتؤدي لإضعاف الدولة".

وبمجرد قيام الصفحة الرسمية لبلدية "كريات شمونة" بمشاركة الفيديو، انفجر بركان الغضب في التعليقات من سكان المدينة الذين يعيشون تحت القصف والتهجير، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين.

למאות התגובות האלו, רבים מהן של מצביעי ליכוד, לא דמיין נתניהו לקבל. הבל הבלים, החלשה", תקף רה"מ נתניהו את מי שלטענתו אומר שישראל "איבדה את הצפון". בסרטון שפרסם ושותף בידי עיריית קריית שמונה שלל את הביקורת על מדיניותו מול חיזבאללה ולמען הצפון, אולם תושבי העיר, ובהם מצביעי ליכוד,… pic.twitter.com/yBEWq9vBtu — יאיר קראוס (@yair_kraus) April 6, 2026



انقلاب "الليكوديين" على زعيمهم

المفاجأة كانت في مشاركة مؤيدين سابقين لحزب "الليكود" (حزب نتنياهو) في الهجوم؛ حيث كتب أحد السكان: "لقد فقدت صوتي وصوت عائلتي يا من تركتنا لمصيرنا!"، بينما وصفت أخرى نتنياهو بـ "المحتال"، وتساءل آخرون بغضب: "أين كنت طوال 20 عاما؟.. تعال لتعيش هنا أسبوعا واحدا تحت الصواريخ قبل أن تتحدث".

مطالب بلقب "عدو المدينة"

وتحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لمحاكمة سياسات نتنياهو تجاه حزب الله، حيث طالب الكثيرون بسحب أي ألقاب تكريمية منه ومنحه لقب "عدو المدينة" رسميا.



وتنوعت الشتائم والوصف مابين "كاذب"، "مخيب للآمال"، و"بياع كلام"، في إشارة إلى شعور السكان بأن الحكومة تخلت عنهم تماما في مواجهة التصعيد العسكري على الحدود الشمالية.



ويبدو أن الصرخات الغاضبة في كريات شمونة لم تكن مجرد رد فعل لحظي، بل هي إعلان عن "شرخ عميق" في جدار الثقة بين نتنياهو وقاعدته الانتخابية في الشمال.