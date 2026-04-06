إرنا: إيران قدمت ردها لباكستان على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

كتب : وكالات

05:05 م 06/04/2026

حرب إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن إيران قدمت ردها لباكستان على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وأضافت أن الرد الإيراني تضمن مطالب تشمل إنهاء النزاعات بالمنطقة وبروتوكولا للمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة إلى أن المطالب الإيرانية شملت أيضا إعادة الإعمار ورفع العقوبات.

وذكرت الوكالة أن إيران رفضت وقف إطلاق النار وأكدت ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم مع احترام مطالبها.

وتتضمن الصيغة المطروحة اتفاقًا من مرحلتين؛ الأولى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يومًا يتم خلالها التفاوض على تسوية نهائية، مع إمكانية تمديد الهدنة إذا تطلبت المحادثات مزيدًا من الوقت، فيما تشمل المرحلة الثانية اتفاقًا شاملاً لإنهاء الحرب.

وتتركز القضايا الأساسية في المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز، والتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر نقله خارج البلاد أو تقليص مستوياته، وهي ملفات تُعد من أبرز نقاط الخلاف.

فيديو قد يعجبك



الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
اقتصاد

ماذا يحدث للإنترنت عالميًا إذا استهدفت الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟
حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق