أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن إيران قدمت ردها لباكستان على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب.

وأضافت أن الرد الإيراني تضمن مطالب تشمل إنهاء النزاعات بالمنطقة وبروتوكولا للمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة إلى أن المطالب الإيرانية شملت أيضا إعادة الإعمار ورفع العقوبات.

وذكرت الوكالة أن إيران رفضت وقف إطلاق النار وأكدت ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم مع احترام مطالبها.

وتتضمن الصيغة المطروحة اتفاقًا من مرحلتين؛ الأولى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يومًا يتم خلالها التفاوض على تسوية نهائية، مع إمكانية تمديد الهدنة إذا تطلبت المحادثات مزيدًا من الوقت، فيما تشمل المرحلة الثانية اتفاقًا شاملاً لإنهاء الحرب.

وتتركز القضايا الأساسية في المفاوضات حول إعادة فتح مضيق هرمز، والتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر نقله خارج البلاد أو تقليص مستوياته، وهي ملفات تُعد من أبرز نقاط الخلاف.