نقيب المهندسين يلتقي محافظ الأقصر لبحث التعاون ودعم خدمات للأعضاء

كتب : محمد عبدالناصر

04:25 م 06/04/2026

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور مهندس محمد عبد الغني نقيب مهندسي مصر، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر برئاسة المهندس أسعد مصطفى.

ويأتي اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النقابة والمحافظة.

وأكد عبد الغني حرص النقابة على توسيع مجالات التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بما يخدم المهندسين ويدعم جهود التنمية.

دعم حكومي لدور النقابات المهنية

واستعرض نقيب المهندسين خطة النقابة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لأعضائها، إلى جانب طرح عدد من المقترحات المتعلقة بإنشاء مشروعات اجتماعية وخدمية وإسكانية في مراكز ومدن الأقصر، بهدف تقديم خدمات متكاملة للمهندسين.

ورحب المهندس عبدالمطلب عمارة- محافظ الأقصر، بنقيب مهندسي مصر، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النقابات المهنية والتعاون معها، كما قدم التهنئة لنقيب المهندسين بمناسبة فوزه بثقة المهندسين، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الأقصر.

