أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تعرض 54 قاعدة إسعاف لأضرار وإخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

قالت وزارة الصحة في بيان: "نتيجة هجمات العدو الأمريكي-الصهيوني، تضررت 54 قاعدة إسعاف و46 وحدة مركز صحي و216 مركزا صحيا كما تم إخلاء 8 مستشفيات وتعرضت 41 سيارة إسعاف لأضرار".

أضافت: "محافظتا طهران وهرمزجان سجلتا أعلى حصيلة للشهداء من بين المصابين، 4721 امرأة و1917 طفلا دون سن 18 عاما و68 طفلا دون سن عامين.

وتابعت: "في المجال العلاجي، تم علاج 32533 شخصا وخرجوا من المستشفيات، فيما بقي 480 مريضا قيد الإدخال، ولا يزال علاجهم وخرجهم جاريا كما أجريت حتى الآن 1200 عملية جراحية للمصابين".

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية: "إصابة 117 من أفراد الفريق الصحي الكادر الطبي والإسعاف، واستشهاد 24 من المدافعين عن الصحة في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمة".

واختتمت: "كذلك استشهدت 251 امرأة، و216 طفلا دون سن 18 عاما، و17 طفلا دون سن 5 سنوات".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بقصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.