قال موقع أكسيوس، فجر اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى من الاتفاق بين واشنطن وطهران تتضمن وقفا محتملا لإطلاق النار 45 يوما.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات مؤخرا لكن طهران لم تقبلها حتى الآن.

وقالت مصادر، إن هناك فرص للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا وإسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، لكنها محاولة أخيرة لمنع التصعيد.

وبدء العد التنازلي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه سيأمر بقصف الجسور ومحطات الطاقة، مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وجدد ترامب تهديده لإيران، عقب إعلانه إنقاذ قواته لطيار أمريكي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس، وفقا لسكاي نيوز.