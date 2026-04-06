إعلان

أكسيوس: المرحلة الأولى من الاتفاق بين أمريكا وإيران تتضمن وقفا لإطلاق النار 45 يوما

كتب : مصراوي

05:02 ص 06/04/2026

أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال موقع أكسيوس، فجر اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى من الاتفاق بين واشنطن وطهران تتضمن وقفا محتملا لإطلاق النار 45 يوما.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت لإيران عدة مقترحات مؤخرا لكن طهران لم تقبلها حتى الآن.

وقالت مصادر، إن هناك فرص للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا وإسرائيل خلال الـ48 ساعة القادمة ضئيلة، لكنها محاولة أخيرة لمنع التصعيد.

وبدء العد التنازلي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه سيأمر بقصف الجسور ومحطات الطاقة، مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وجدد ترامب تهديده لإيران، عقب إعلانه إنقاذ قواته لطيار أمريكي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله
رياضة محلية

شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
زووم

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

