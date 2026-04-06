بدء العد التنازلي لفتح مضيق هرمز.. قصف جامعة شريف في طهران و5 انفجارات ببندر عباس

كتب : مصراوي

04:09 ص 06/04/2026

قصف إيران- أرشيفية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن جامعة شريف في طهران تعرضت للقصف مع محيطها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وأكدت مصادر إعلامية، أن العاصمة طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.

وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.

تأتي هذه الهجمات مع بدء عد تنازلي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لفتح مضيق هرمز، وإلا فإنه سيأمر بقصف الجسور ومحطات الطاقة، مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

والأحد جدد ترامب تهديده لإيران، عقب إعلانه إنقاذ قواته لطيار أمريكي ثان كان مفقودا منذ الجمعة في إيران وإصابته بـ"جروح بالغة"، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها السادس.

كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "سيكون الثلاثاء يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، معا في حزمة واحدة، في إيران لن يكون هناك شيء مشابه له!".

وأضاف بنبرة حادة: "افتحوا المضيق، وإلا فستعيشون في الجحيم"، وفقا لسكاي نيوز.

