

وكالات

قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، علاء الدين بروجردي، إن بلاده لن تعاني من نقص في الصواريخ حتى لو استمرت الحرب لسنوات طويلة.

وأشار بروجردي إلى أن الجيش الإيراني لن يواجه نقصا في الصواريخ أو غيرها من المواد الاستراتيجية حتى لو استمرت الحرب في المنطقة لعدة سنوات أخرى.

ونقلت قناة الميادين التلفزيونية عن البرلماني الإيراني قوله: "إذا استمرت الحرب لأشهر أو سنوات، فلن تواجه إيران مشاكل تتعلق بترسانتها الصاروخية وقدراتها الاستراتيجية".

أضاف بروجردي: "تعرض العدو للهزيمة بعد أن اصطدم بالقدرات الدفاعية للجيش الإيراني، حتى على الرغم من أسلحته الحديثة".

من جانب آخر، قدرت إسرائيل أن إيران لا تزال تمتلك أكثر من 1000 صاروخ قادر على الوصول إليها، في حين أن ترسانة حزب الله في لبنان تشمل ما يصل إلى 10 آلاف صاروخ قصير المدى.

جاءت هذه التقديرات في إسرائيل وفقا لبيانات عسكرية نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لروسيا اليوم.