محمد بن راشد: من يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل

كتب : وكالات

09:52 م 05/04/2026

الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي

قال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن من يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل.

وأوضح نائب رئيس الإمارات، في منشور عبر منصة " إكس": "في أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية دولة الإمارات تدخل لأول مرة في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع متقدمة من المركز 17 عالمياً للمركز التاسع خلال خمسة أعوام فقط".

وأضاف بن راشد آل مكتوم، أن حجم التجارة الخارجية للإمارات في العام الماضي، بلغت ستة تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار ) بنمو 15% عن العام الذي سبقه وبفائض ميزان تجاري مع دول العالم بلغ 584 مليار درهم في التجارة السلعية والخدمية مع جميع دول العالم.

وأكد "أن من يراهن على الإمارات يراهن على النمو.. ويراهن على الازدهار.. ويراهن على المستقبل الأفضل بإذن الله".

الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد الشرق الأوسط

