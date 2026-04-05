أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، بوقوع إصابة مباشرة في مجمع "نئوت حوفاف" للصناعات الكيماوية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، إثر هجوم صاروخي إيراني جديد استهدف المنطقة قبل قليل.

تكرار السيناريو وفشل الاعتراض

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصاروخ أصاب مجمع الصناعات في "النقب" في نفس الموقع الذي تعرّض للقصف بصاروخ إيراني الأسبوع الماضي، فيما أكدت القناة 12، أن منظومات الدفاع الجوي "فشلت في اعتراض" الصاروخ الأول الذي سقط بشكل مباشر.

موجات صاروخية إيرانية متتالية

أعلن التلفزيون الإيراني، عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك بعد دقائق فقط من الدفعة السابقة، في حين أكدت القناة 13 العبرية، نجاح الاعتراض للصاروخ الثاني الذي استهدف الجنوب.

تطمين من "المواد السامة"

من جانبه، سارع الدفاع المدني الإسرائيلي بإصدار بيان طارئ، أكد فيه عدم وجود أي خطر من انبعاث "مواد سامة أو كيميائية" من المصنع المستهدف في النقب، مشددا على أن الوضع تحت السيطرة رغم دقة الإصابة.



في غضون ذلك، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع إصابة مباشرة لمصنع في منطقة رمات حوفاف جنوب بئر السبع، إثر سقوط أحد الصواريخ الإيرانية، فيما دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل لتحذير السكان من رشقات صاروخية متتالية.



من ناحية أخرى، سادت حالة من الاستنفار الأمني والطبي في مطار "بن جوريون" الدولي الإسرائيلي، اليوم الأحد، عقب انبعاث أدخنة سوداء كثيفة من "طرد مشبوه" وصل ضمن شحنة قادمة من الخارج، مما أدى إلى إخلاء فوري للعاملين في المنطقة.



تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.