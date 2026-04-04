أوقفت السلطات الفيدرالية الأمريكية حميدة سليماني أفشار، ابنة شقيق قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الراحل قاسم سليماني، وحفيدته، تمهيدا لترحيلهما من البلاد، عقب قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بإلغاء وضعهما كمقيمتين قانونيتين بصفة دائمة، في خطوة تعكس تشدد واشنطن حيال مؤيدي طهران خلال حرب إيران.

أسباب إلغاء إقامة عائلة سليماني في ظل صراع إيران وأمريكا

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تخضع حميدة سليماني أفشار وابنتها حاليا للاحتجاز من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية؛ حيث تشير التقارير الرسمية ومنشوراتها السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تصنيفها كواحدة من أشد الداعمين للنظام في طهران.

وادّعت الخارجية الأمريكية، أن أفشار استغلت إقامتها في مدينة لوس أنجلوس للترويج لدعاية النظام، والإشادة بالعمليات العسكرية التي استهدفت الجنود والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط ضمن تداعيات حرب إيران.

وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن حميدة أفشار كانت تنعم بحياة مترفة في الولايات المتحدة بينما تصف البلاد بـ"الشيطان الأكبر" وتعلن ولاءها المطلق للحرس الثوري الإيراني.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

وبالتوازي مع إلغاء إقامتها وابنتها، قررت السلطات منع زوجها أيضا من دخول الأراضي الأمريكية، في إجراء عقابي يهدف لتجفيف منابع الدعم السياسي للنظام الإيراني في الداخل الأمريكي تزامنا مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا.

توسيع إجراءات الطرد لتشمل عائلة لاريجاني بظل حرب إيران

لم تقتصر قرارات الترحيل على عائلة سليماني؛ إذ كشفت الخارجية الأمريكية عن إلغاء الإقامة القانونية لفاطمة أردشير لاريجاني ابنة رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني السابق علي لاريجاني، وزوجها سيد كلانتر معتمدي.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن لاريجاني ومعتمدي غادرا الولايات المتحدة بالفعل مع صدور قرار بمنعهما من العودة مستقبلا، وهو ما يندرج ضمن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقويض نفوذ عائلات النخبة الإيرانية الحاكمة في الخارج خلال حرب إيران.

وأثنت وزارة الخارجية على التعاون المشترك مع وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة في تنفيذ هذه الإجراءات التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين.

وشددت الإدارة على أن الولايات المتحدة لن تظل ملاذا للأجانب الذين يساندون الأنظمة التي تصفها بالإرهابية والمعادية لواشنطن، خاصة في ظل التحركات الميدانية التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية لردع طهران، وترقب تداعيات الصراع المفتوح بين إيران وأمريكا.