وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث طالبه بالتوقف عن التدخل في جهود استئصال التهديد النووي الإيراني ضمن مسار حرب إيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" الخميس، إنه يتعين على المستشار الألماني تكريس وقت أطول لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واصفا جهوده هناك بأنها "غير فعالة تماما".

ودعا ترامب، ميرتس للتركيز على إصلاح بلده الذي وصفه بـ"المنهار"، لا سيما في ملفي الهجرة والطاقة، بدلا من إضاعة الوقت في التدخل مع الأطراف التي تعمل على التخلص من خطر طهران النووي، معتبرا أن ذلك سيجعل العالم وألمانيا مكانا أكثر أمانا.

موقف ترامب من ألمانيا في حرب إيران

وتأتي هذه التصريحات الحادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء، أنه يدرس بجدية خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، نتيجة الخلافات المتصاعدة مع برلين وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بخصوص التعامل مع طهران.

وأكد ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة تراجع حاليا إمكانية تقليص الوجود العسكري، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر خلال فترة قصيرة، مما يعمق الفجوة في ملف إيران وأمريكا.

وتحظى ألمانيا بحضور عسكري أمريكي ضخم يعود لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث تشير إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية إلى وجود أكثر من 36 ألف جندي من القوات العاملة حتى ديسمبر الماضي، بالإضافة لنحو 1500 جندي احتياطي و11500 مدني.

وتُعتبر ألمانيا المقر الرئيسي للقيادة الأوروبية الأمريكية والقيادة الأفريقية، وتعد قاعدة رامشتاين الجوية المركز المحوري للعمليات، ولا تتفوق عليها في حجم الوجود العسكري الأمريكي سوى اليابان.

خفض القوات الأمريكية وأزمة إيران وأمريكا

وأعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه المتزايد من الحلفاء الأوروبيين الذين حاولوا النأي بأنفسهم عن حرب إيران وأمريكا، مهددا بالانسحاب من حلف الناتو الذي وصفه بـ "النمر الورقي" لعدم انخراطه في الحرب.

ورغم هذه التهديدات، فإن قانونا صدر عام 2023 يمنع الرئيس من الانسحاب من الحلف دون الحصول على موافقة الكونجرس.

وفي سياق متصل، تواجه القارة الأوروبية أزمة طاقة طاحنة وارتفاعا في الأسعار بسبب قيود حرب إيران على صادرات النفط من الشرق الأوسط.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أثار غضب واشنطن بانتقاده لغياب "الاستراتيجية الواضحة" لدى الأمريكيين بشأن طهران، ملمحا إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لـ"الإهانة" من قبل المفاوضين الإيرانيين.

ورد ترامب على هذه الانتقادات واصفا ميرتس بأنه "لا يعرف عما يتحدث"، زاعما أن المستشار الألماني يرى أنه من المقبول امتلاك طهران لسلاح نووي.

وربط ترامب بين هذه المواقف وبين ما وصفه بالوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه ألمانيا.

ورغم هذه الخلافات المعلنة حول استراتيجية إيران وأمريكا، صرح ميرتس قبيل هجوم ترامب الأخير بأنه لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الرئيس الأمريكي.