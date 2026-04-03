موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه على كييف سحب قواتها من إقليم دونباس لوقف المرحلة الساخنة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال بيسكوف - خلال إحاطة صحفية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أنه لوقف المرحلة الساخنة من العملية العسكرية الخاصة، يجب على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس؛ هذا أمر لا بد منه، من شأن ذلك أن يسهّل الانتقال إلى عملية حل النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضاف: "يجب القيام بذلك اليوم (سحب القوات من إقليم الدونباس)، أو الأفضل من ذلك، كان ينبغي القيام به أمس".

وتابع: "لهذا، يجب على زيلينسكي أن يتحمل المسئولية السياسية ويتخذ القرار المناسب. لا توجد مواعيد نهائية هنا".

وأشار إلى أن قضايا الشرق الأوسط تستحوذ على جزء كبير من وقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام الأخيرة.