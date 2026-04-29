وسط تبادل الاتهامات في الكونجرس.. وزير الحرب الأمريكي يرفض تبرير إقالة قائد الجيش

كتب : مصطفى الشاعر

10:14 م 29/04/2026

بيت هيجسيث

واجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، ضغوطا شديدة من النائبة الديمقراطية كريسي هولاهان، بشأن "الأسباب الكامنة وراء إقالته للجنرال راندي جورج" وهو أعلى ضابط بزي عسكري في الجيش.

إقالة قائد الجيش وتغيير الثقافة

رفض هيجسيث، خلال جلسة استماع في "الكونجرس"، اليوم الأربعاء، تقديم إجابة محددة حول دوافع القرار، كما لم ينفِ ما طرحته النائبة حول قيامه بإقالة جورج عبر رسالة نصية، مكتفيا بالقول: إنه "لن يتحدث عن تفاصيل الإقالة بدافع الاحترام".

لكن وزير الحرب الأمريكي أشار بوضوح إلى صعوبة تغيير ثقافة الوزارة التي دمرتها ما وصفها بـ"المنظورات الخاطئة" في الفترات السابقة.

سجال حول القيادة العسكرية

أثار تصريح هيجسيث، حول "تدمير الثقافة" تساؤلا مباشرا من هولاهان عما إذا كان يتهم الجنرال جورج بتدمير ثقافة المؤسسة العسكرية.

ليرد الوزير الأمريكي بأن القسم كان يحتاج ببساطة إلى "قيادة جديدة"، وهو الرد الذي اعتبرته النائبة "غير كافٍ ومحبطا"، مشيرة إلى أن الوزير لا يملك أي وسيلة لتبرير إقالة أحد أكثر الرجال تميزا وتقديرا ممن خدموا في الجيش الأمريكي عبر تاريخه.

انتقادات لاذعة لردود الوزير

تمسك بيت هيجسيث، بموقفه المقتضب مكررا جملة أن الحاجة كانت تقتضي قيادة جديدة، وهو ما دفع النائبة هولاهان لوصف طريقة رده بأنها "تفتقر إلى النضج الكافي" للتعامل مع طلب رسمي صادر عن عضو في الكونجرس.

ويعكس هذا الصدام حالة من "التوتر المتصاعد" داخل لجنة القوات المسلحة الامريكية حول آلية تعامل الإدارة الجديدة مع القيادات العسكرية الرفيعة والمعايير المتبعة في إجراء التغييرات الجذرية داخل البنتاجون.

