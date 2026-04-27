عمان (أ ش أ)

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجمل التطورات في المنطقة، وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للإقليم.

وأكد الملك عبدالله دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع باتجاه خفض التصعيد.

وأعرب عاهل الأردن، خلال الاتصال، عن إدانته للهجوم المسلح الذي استهدف العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الإدارة الأمريكية.