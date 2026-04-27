خلال اتصال مع ترامب.. العاهل الأردني يشدد على ضرورة التهدئة الشاملة ويدين الهجوم على عشاء مراسلي البيت الأبيض

كتب : مصراوي

10:40 م 27/04/2026

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان (أ ش أ)

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجمل التطورات في المنطقة، وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للإقليم.

وأكد الملك عبدالله دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع باتجاه خفض التصعيد.

وأعرب عاهل الأردن، خلال الاتصال، عن إدانته للهجوم المسلح الذي استهدف العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الإدارة الأمريكية.

عاهل الأردن دونالد ترامب البيت الأبيض عشاء مراسلي البيت الأبيض الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التكييفات ارتفعت 18% مع بداية الصيف
أخبار مصر

شعبة الأجهزة الكهربائية: أسعار التكييفات ارتفعت 18% مع بداية الصيف
"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
علاقات

"فلوس وخطوبة".. 5 أبراج على موعد مع الحظ الفترة المقبلة
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
شئون عربية و دولية

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

أخبار

المزيد

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي