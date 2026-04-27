حمّل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة مسؤولية تعثر "مفاوضات السلام" عقب وصوله إلى روسيا ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، ضمن جولة دبلوماسية مكثفة.

اتهامات إيرانية لواشنطن

أوضح عراقجي، من مدينة سانت بطرسبرج، أن النهج الأمريكي والمطالب المتزايدة كانت "السبب الرئيسي" وراء عدم تحقيق الأهداف المنشودة في جولة المفاوضات السابقة رغم ما تم إحرازه من تقدم، مشيرا إلى أن المحادثات المباشرة بين الأطراف المتنازعة وصلت حاليا إلى "طريق مسدود".

تحركات دبلوماسية مكثفة

تأتي زيارة عراقجي لروسيا ولقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد زيارات سريعة شملت "سلطنة عُمان وباكستان" التي تلعب دور الوسيط الرئيسي في هذا النزاع، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وكانت إسلام آباد قد استضافت الجولة الأولى والوحيدة من المحادثات بين طهران وواشنطن، وساهمت زيارة الوزير الإيراني لباكستان في إنعاش الآمال باستئناف التفاوض قبل أن يقرر الرئيس ترامب إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

تنسيق استخباراتي مع موسكو

ذكرت وكالة الأنباء الروسية، "ريا نوفوستي"، أن الرئيس بوتين شدد لعراقجي على عزم موسكو مواصلة علاقاتها الاستخباراتية مع طهران.

ويأتي هذا التأكيد في ظل اتهامات سابقة من مسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تُشير إلى أن موسكو تُزود إيران بمعلومات استخباراتية تساعدها في تحديد أهداف تابعة للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية النزاع.

عقبات أمام مسار السلام

تعكس تصريحات الوزير الإيراني عمق الفجوة بين طهران وإدارة ترامب، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بوضع شروط تعجيزية تحول دون التوصل إلى اتفاق مستدام، وبينما تسعى أطراف إقليمية ودولية لتقريب وجهات النظر يظل التوتر الميداني والجمود السياسي سيد الموقف بانتظار ما ستُسفر عنه اللقاءات الرفيعة المستوى في العاصمة الروسية والتحركات الدبلوماسية الموازية في عواصم المنطقة.

من جهة أخرى، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بـ"شجاعة وبطولة" الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحفاظ على سيادته الوطنية، مؤكدا أن موسكو تتابع بتقدير عالٍ هذا الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.