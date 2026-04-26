إعلان

ارتمى على الأرض.. ترامب وفانس لم يصابا بأذى خلال إطلاق النار

كتب : مصراوي

04:25 ص 26/04/2026 تعديل في 02:50 م

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إخراج الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.

أكدت شبكة "سي بي أس"، أنه تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني.

قالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر، إن مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون، إذ كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصدر، أنه سمع إطلاق نار في فندق هيلتون إذ كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض".

وأكدت "سي إن إن"، أن الرئيس ترامب وأعضاء إدارته في أمان ولم يصب أي منهم بأذى.

وفي تفاصيل ما حدث في عشاء مراسلي البيت الأبيض، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه تم تقديم الرئيس دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى قبل نحو 15 دقيقة، وبعد حوالي 5 دقائق من جلوسه، دوّت طلقات نارية عديدة.

وإثر ذلك ارتمى الجميع على الأرض، وقامت عناصر الخدمة السرية الأمريكية على الفور بإخراج الرئيس، وبدأت عملية تفتيش القاعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

حالتا وفاة و70 مصاباً.. رعب الكلاب الضالة يحاصر الأطفال في المحافظات
نصائح طبية

أستاذ بالقومي للبحوث يرد على جدل نظام الطيبات: هل يغني عن الأدوية؟
مسرح و تليفزيون

كيف ظهر محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟
موسيقى

"ملكة المشاعر".. الجمهور يشيد بأغنية "الحضن شوك" لـ شيرين عبدالوهاب
اقتصاد

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
