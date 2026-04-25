إعلان

الرئيس الإيراني يدعو الشعب لترشيد استهلاك الكهرباء: "يكفي مصباحان بدلاً من 10"

كتب : محمد جعفر

08:50 م 25/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعا مسعود بزشكيان الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الحصار البحري الأميركي الذي يضغط على الممرات الاقتصادية الرئيسية للبلاد ويهدد بحدوث أزمة في تخزين النفط.

إجراءات بسيطة لتقليل استهلاك الكهرباء

وأوضح بزشكيان، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أن المطلوب من المواطنين هو اتخاذ خطوات بسيطة، قائلاً: "لدينا طلب بسيط لشعبنا العزيز الذي يقف في الصفوف الأمامية: تقليل استهلاكهم للكهرباء. في المنزل، بدلاً من إضاءة عشرة مصابيح، يكفي تشغيل مصباحين فقط".

اتهامات لواشنطن بإثارة سخط الشعب

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بفرض الحصار بهدف إثارة حالة من السخط داخل المجتمع الإيراني، مشددًا على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك، بقوله: "يجب ألا يسمح الناس بظهور السخط".

مسعود بزشكيان إيران ترشيد الكهرباء الحصار البحري الأمريكي أزمة الكهرباء في إيران إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان