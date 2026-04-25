دعا مسعود بزشكيان الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الحصار البحري الأميركي الذي يضغط على الممرات الاقتصادية الرئيسية للبلاد ويهدد بحدوث أزمة في تخزين النفط.

إجراءات بسيطة لتقليل استهلاك الكهرباء

وأوضح بزشكيان، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أن المطلوب من المواطنين هو اتخاذ خطوات بسيطة، قائلاً: "لدينا طلب بسيط لشعبنا العزيز الذي يقف في الصفوف الأمامية: تقليل استهلاكهم للكهرباء. في المنزل، بدلاً من إضاءة عشرة مصابيح، يكفي تشغيل مصباحين فقط".

اتهامات لواشنطن بإثارة سخط الشعب

واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة بفرض الحصار بهدف إثارة حالة من السخط داخل المجتمع الإيراني، مشددًا على ضرورة عدم السماح بحدوث ذلك، بقوله: "يجب ألا يسمح الناس بظهور السخط".