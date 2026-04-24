قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن وفدًا إيرانيًا برئاسة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي وصل إلى إسلام آباد اليوم.

وأضافت الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء شهباز شريف استقبل وزير الخارجية الإيراني، إلى جانب نائب الوزير السيناتور محمد إسحاق دار ورئيس أركان الجيش ورئيس قوات الدفاع المشير عاصم منير، وكبار المسؤولين الآخرين، عند وصوله.

وأكدت الخارجية الإيرانية، أنه خلال الزيارة سيعقد عراقجي اجتماعات مع القيادة العليا الباكستانية لمناقشة آخر التطورات الإقليمية، وكذلك الجهود الجارية من أجل السلام والاستقرار الإقليميين.