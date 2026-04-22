شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، غارةً استهدفت بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان، وذلك أثناء قيام عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني بالبحث عن الصحفية المفقودة أمال خليل في بلدة الطيري في جنوب لبنان.

استهداف منزل كانت تتواجد فيه الصحفيتان

ووصل عناصر من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وآلية بوكلين، مساء اليوم، إلى بلدة الطيري في جنوب لبنان، حيث تم استهداف منزل كانت تتواجد فيه الصحفيتان آمال خليل وزينب فرج.

وتعمل عناصر الدفاع المدني والجيش على رفع الأنقاض والبحث عن الصحفية أمل خليل، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

سحب الصحافية زينب فرج

وتمكّن الصليب الأحمر اللبناني من سحب الصحافية زينب فرج، التي أصيبت بجروح متوسطة.

إسرائيل تطلق النار على سيارة الصليب الأحمر اللبناني

وتعرّضت سيارة الصليب الأحمر التي أقلت الصحفية زينب فرج من بلدة الطيري إلى مستشفى "تبنين الحكومي" لإطلاق نار إسرائيلي، بحسب الوكالة اللبنانية.

وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مساء اليوم، مستهدفاً بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية في جنوب لبنان، وأفيد عن وقوع إصابات، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

الصحة اللبنانية تكشف تفاصيل استهداف الصحفيتان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الغارتين اللتين شنهما العدو الإسرائيلي على بلدة الطيري - قضاء بنت جبيل، أدتا إلى شهيدين وجريحة ولا تزال المحاولات مستمرة لإنقاذ الإعلامية آمال خليل".

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "العدو كان قد لاحق خليل وزميلتها زينب فرج اللتين احتمتا من الغارة الأولى في منزل مجاور، مستهدفا المنزل الذي لجأتا إليه. وعندما وصل الصليب الأحمر اللبناني لنقل المصابين، حال العدو دون إتمام المهمة الإنسانية، فأطلق على سيارة الإسعاف قنبلة صوتية واستهدفها بالرصاص فلم يتمكن من انتشال خليل، فيما نقلت فرج إلى المستشفى وجثماني الشهيدين".

إسرائيل تستهدف سيارة الإسعاف

وشجبت وزارة الصحة العامة " الممارسات المرفوضة التي يدأب العدو على ارتكابها بكل إصرار، فسجل خرقا ًفاضحاً مزدوجاً تمثل بعرقلة جهود إنقاذ مواطنة معروفة بنشاطها الاعلامي المدني، فضلاً عن استهداف سيارة إسعاف تحمل بوضوح شارة الصليب الأحمر".

وتمنت الوزارة "نجاح الجهود المستمرة في إنقاذ الإعلامية خليل"، مناشدةً "الهيئات الأممية والدولية وضع حد لهذه الاستباحة اللاإنسانية من قبل العدو الإسرائيلي، والتي لا بد أن تلقى الحساب عاجلا أم آجلا".

إسرائيل تستهدف بلدة الطيري في جنوب لبنان

وكانت بلدة الطيري في جنوب لبنان، قد تعرّضت، بعد ظهر اليوم، لاعتداء إسرائيلي، حيث استهدفت سيّارةً، في منطقة كان فيها عدد من الصحفيين والمدنيين. وتعرّضت البلدة لاعتداء جوي إسرائيلي للمرّة الثانية. وقامت القوات الإسرائيلية بمحاصرة الصحافيتين آمال خليل وزينب فرج في البلدة، ومنعت الصليب الأحمر والجيش اللبناني من التوجه إليهما.