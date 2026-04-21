الرئيس اللبناني: الدبلوماسية حرب دون دماء والمفاوضات لا تعني التنازل أو الاستسلام

كتب : وكالات

02:12 م 21/04/2026

جوزاف عون

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الدبلوماسية هي حرب من دون دماء، ولهذا تم اتخاذ قرار الانخراط في المفاوضات التي تكون بين متخاصمين.

وأضاف الرئيس اللبناني خلال لقائه وفدًا من نواب ورؤساء البلديات في قضاء جزين قائلًا "المفاوضات لا تعني التنازل أو الاستسلام، بل هي وسيلة لحل المشاكل، مشيرًا إلى أهمية وقوف اللبنانيين إلى جانب دولتهم في هذا الظرف، في ظل ما وصفه بالتعب من هذه الحروب.

وأشار إلى أن المفاوضات تكون بين خصمين، مع التشديد على الحقوق ووقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، مؤكدًا أن من واجبه ومسؤوليته بذل كل ما يلزم لتحقيق الأمن والسلام للبنان.

وأوضح عون أن صمود الجنوبيين في مناطقهم وقراهم واستقبال النازحين الذين وفدوا من قرى وبلدات مجاورة هو تجسيد لمدى وحدة اللبنانيين وتضامنهم.

وأكد أن العمل مستمر مع الجهات الدولية والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية من أجل زيادة المساعدات المخصصة للجنوبيين، سواء النازحين منهم أو الذين يستضيفونهم.

"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية الأفضل في أفريقيا وضمن أفضل 100 كلية
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
