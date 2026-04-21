وكالة الطاقة الذرية: أي اتفاق بين أمريكا وإيران دون إشرافنا سيكون وهمًا وبلا قيمة

كتب : مصراوي

08:20 ص 21/04/2026

رافائيل جروسي

وكالات

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران دون إشراك الوكالة الأممية سيكون وهما وبلا قيمة.

وقال جروسي في مقابلة مع صحيفة "التلجراف" البريطانية، إن الوكالة ستكون قادرة على التأكيد والتصديق على تنفيذ أي اتفاق محتمل، مضيفا أن الوكالة تعرف إيران جيدا وجميع منشآتها، وهي الجهة الوحيدة القادرة على ضمان الشفافية التامة في العمل.

وحول تصوره لأي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، أشار غروسي إلى أن الاتفاق قد يشبه اتفاق 2015، مع التزام إيران بتقليل اليورانيوم المخصب وشحن الباقي إلى دولة ثالثة، محذرا من وجود مخاطر تتعلق بالسلامة ومشكلات في الهيكل البنيوي للمنشآت النووية التي تعرضت للقصف.

وفي سياق متصل، حذر جروسي من أن تجدد النقاش حول امتلاك الأسلحة النووية في بولندا وكوريا الجنوبية واليابان قد يضع العالم في وضع هش للغاية، كما أعرب عن قلقه إزاء النمو المطرد للبرنامج النووي الصيني.

وكرر جروسي تحذيراته من أن كوريا الشمالية تمثل تهديدا متزايدا للاستقرار العالمي بسبب توسيعها السري لبرنامج أسلحتها النووية.

أما بشأن الوضع في سوريا، فقال جروسي، إنه يعمل على إزالة سوريا من قائمة المخاوف المحتملة لدى الوكالة، مشيرا إلى تعاونه مع الرئيس السوري أحمد الشرع بعد أن عثر مفتشو الأمم المتحدة على مواد نووية تعود لبرنامج أسلحة غير معلن كان النظام السابق يسعى لامتلاكها.

وأكد أن المخاوف الرئيسية اختفت لكن لا تزال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج إلى التحقق منها، وفقا لروسيا اليوم.

سيدة الشاشة الخليجية.. وفاة الفنانة حياة الفهد بعد صراع مع المرض
