أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره الباكستاني إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، أن طهران "تأخذ كافة الجوانب بعين الاعتبار" قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن كيفية المضي قدما في ملف وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

تثمين للوساطة وتحذير من "الخروقات"

وفي بيان رسمي، جددت الخارجية الإيرانية تقديرها لـ "المساعي الحميدة والوساطة" التي تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر.

ومع ذلك، وصفت الوزارة "الأعمال الاستفزازية" وانتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة من جانب الولايات المتحدة بأنها "عقبة رئيسية" تحول دون استمرار المسار الدبلوماسي.

استهداف السفن التجارية والرسائل المتناقضة

أشار عراقجي، خلال الاتصال إلى ما وصفه بـ "التهديدات والعدوان" الأمريكي المستمر ضد السفن التجارية الإيرانية، منتقدا "المواقف المتناقضة والخطاب التهديدي" الصادر عن واشنطن، والذي اعتبره محاولة لتقويض فرص السلام.

التزام بمواصلة التشاور

ختمت الخارجية الإيرانية، بيانها بالإشارة إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة استمرار المشاورات الثنائية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى أن "القناة الباكستانية" لا تزال هي المسار الوحيد المفتوح حاليا لمنع انهيار الهدنة تماما.