في اتصال مع نظيره الباكستاني.. عراقجي ينتقد "تناقض المواقف الأمريكية" تجاه إيران

كتب : مصطفى الشاعر

11:35 م 20/04/2026

عباس عراقجي ونظيره الباكستاني إسحاق دار

أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نظيره الباكستاني إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، أن طهران "تأخذ كافة الجوانب بعين الاعتبار" قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن كيفية المضي قدما في ملف وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

تثمين للوساطة وتحذير من "الخروقات"

وفي بيان رسمي، جددت الخارجية الإيرانية تقديرها لـ "المساعي الحميدة والوساطة" التي تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر.

ومع ذلك، وصفت الوزارة "الأعمال الاستفزازية" وانتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة من جانب الولايات المتحدة بأنها "عقبة رئيسية" تحول دون استمرار المسار الدبلوماسي.

استهداف السفن التجارية والرسائل المتناقضة

أشار عراقجي، خلال الاتصال إلى ما وصفه بـ "التهديدات والعدوان" الأمريكي المستمر ضد السفن التجارية الإيرانية، منتقدا "المواقف المتناقضة والخطاب التهديدي" الصادر عن واشنطن، والذي اعتبره محاولة لتقويض فرص السلام.

التزام بمواصلة التشاور

ختمت الخارجية الإيرانية، بيانها بالإشارة إلى أن الوزيرين شددا على ضرورة استمرار المشاورات الثنائية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى أن "القناة الباكستانية" لا تزال هي المسار الوحيد المفتوح حاليا لمنع انهيار الهدنة تماما.

فيديو قد يعجبك



مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
شئون عربية و دولية

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 21-4: ترقية لهذا البرج.. وحب ورمانسية لهؤلاء
التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
مدارس

التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس
حوادث وقضايا

فضيحة داخل مستشفى بالشيخ زايد.. هاتف في وضع التصوير داخل غرفة الملابس

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)