أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيانا جديدا عبّر فيه عن ثقته المطلقة في المسار العسكري ضد إيران، مهاجما "وسائل الإعلام الكاذبة" التي اتهمها بمحاولة تزييف الحقائق وتصوير الولايات المتحدة في موقف ضعف.

تفنيد تقارير الإعلام ووصفه بـ "المقزز"

بدأ ترامب، في منشور جديد له خلال ساعات على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، بالتأكيد على أنه "ينتصر في الحرب وبفارق كبير"، مشيدا بأداء الجيش الأمريكي، كما شن هجوما لاذعا على صحف "نيويورك تايمز" الفاشلة، و"وول ستريت جورنال" المقززة، و"واشنطن بوست" التي وصفها بأنها أصبحت شبه بائدة، قائلا: "إذا قرأتم أخبارهم الكاذبة ستظنون أننا نخسر الحرب، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما".

تدمير القدرات الإيرانية و"تغيير النظام"

وصف ترامب، حال العدو بأنه "مرتبك"، موضحا أن القوات الإيرانية تُدرك تماما أن بحريتها قد "مُسحت بالكامل"، وأن سلاحها الجوي قد شُل، كما أنها تفتقر إلى أي معدات دفاعية ضد الصواريخ أو الطائرات.

وأضاف الرئيس الأمريكي في إشارة صريحة إلى أهداف الحرب: "قادتهم السابقون رحلوا في معظمهم.. هذا بالإضافة إلى كل شيء آخر، يُمثّل تغييرا للنظام!".

ورقة الحصار: خسائر بـ "500 مليون دولار يوميا"

شدد ترامب، على أن الحصار البحري هو السلاح الأكثر فتكا حاليا، مؤكدا: "لن نرفع الحصار حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وكشف الزعيم الأمريكي، أن إيران تخسر حاليا 500 مليون دولار يوميا، وهو ما وصفه بـ "رقم غير مستدام حتى على المدى القصير"، مؤكدا أن الحصار يُدمّر الداخل الإيراني بشكل كامل.

اتهام الإعلام بـ "خيانة الوطن"

تابع دونالد ترامب، مختتما تصريحاته باتهام وسائل الإعلام "المُعادية لأمريكا" بالوقوف في صف إيران وتمني فوزها، مُشبها موقفهم بمحاولاتهم الفاشلة لمحاربته في الانتخابات. وقال بحسم: "النتيجة ستكون واحدة.. بل إنها تحققت بالفعل! لأنني أنا مَن يتولى زمام الأمور".