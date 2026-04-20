الأربعاء المقبل موعدًا للحسم.. ترامب: لا تمديد للهدنة مع إيران إلا باتفاق نهائي

كتب : مصطفى الشاعر

05:38 م 20/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة تصريحات نارية نقلتها وكالة "بلومبرج"، رسم فيها ملامح المرحلة القادمة من الصراع مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتراجع عن شروطها مقابل فتح الممرات المائية أو وقف العمليات العسكرية.

ساعة الصفر والموعد النهائي

أعلن ترامب، أن وقف إطلاق النار الحالي سينتهي مساء الأربعاء المقبل بتوقيت واشنطن، محذّرا من أنه "من المستبعد جدا" تمديد الهدنة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل هذا الموعد.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أتوقع استئناف القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق"، مما يضع المفاوضات القادمة تحت ضغط عسكري مباشر.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" عن توجه نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد غدا الثلاثاء، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الوفد الإيراني.

