إعلان

إيران: أمن هرمز ليس مجانيا.. إما سوق نفط مفتوحة أو تحمل الجميع تكاليف ومخاطر كبيرة

كتب : مصراوي

02:17 ص 20/04/2026

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني، أن أمن مضيق هرمز ليس مجانيا، في إشارة إلى ارتباط استقرار الملاحة في الممر الحيوي بالضغوط المفروضة على إيران.

وأوضح عارف أنه "لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية، وفي الوقت نفسه توقع توفير أمن مجاني للآخرين"، مشددا على أن الخيارات باتت واضحة، إما سوق نفط مفتوحة للجميع، أو تحمل الجميع تكاليف ومخاطر كبيرة.

وأضاف أن استقرار أسعار الطاقة عالميا يرتبط بإنهاء ما وصفه بالضغوط الاقتصادية والعسكرية المستمرة على إيران وحلفائها، معتبرا أن استمرار هذه الضغوط سيؤثر بشكل مباشر على أمن الإمدادات في المنطقة.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 7% في التعاملات المبكرة، مدفوعة بإعادة إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط ضبابية تحيط بالمفاوضات بين الجانبين.

وجاء هذا الارتفاع بعد حادثة استهداف سفينة إيرانية في خليج عمان ورد طهران بتهديدات عسكرية، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، خاصة بعد تراجع الأسعار سابقا إثر إعلان فتح المضيق قبل أن تعود إيران وتغلقه مجددا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد رضا عارف نائب الرئيس الإيراني النفط مضيق هرمز إيران مطالب أمريكا من إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علاقات

اقتصاد

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

