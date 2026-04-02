جاكرتا - (د ب أ)

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات، فجر اليوم الخميس، قرب جزيرة ترناتي في جزر مالوكو الإندونيسية، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ووقع الزلزال عند الساعة 0548 صباحا بالتوقيت المحلي "2248 بتوقيت جرينتش الأربعاء" على بعد نحو 127 كيلومترا غرب ترناتي وعلى عمق حوالي 35 كيلومترا.

وأصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي للجزر المحيطة ببحر مولوكا.

وتقع إندونيسيا على منطقة تكتونية تتميز بنشاط زلزالي وبركاني شديد تعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ.