إعلان

رئيس البرلمان الإيراني: نسعى إلى سلام دائم يمنع تكرار الحرب

كتب : وكالات

11:37 ص 19/04/2026

محمد باقر قاليباف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران تسعى إلى سلام دائم يمنع تكرار الحرب.

وتابع قاليباف خلال تصريحات تلفزيونية، قبل أيام من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار: "ما هو أساسي بالنسبة لنا هو عدم الثقة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لدينا نوايا حسنة ونسعى إلى سلام دائم — سلام يمنع تكرار الحرب".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إن واشنطن وطهران "بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق نهائي"، وذلك مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار خلال أيام.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات لا تزال جارية، لكن إيران"تحاول المراوغة قليلًا". وكان قد صرّح عدة مرات هذا الأسبوع بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات قريبًا جدًا، مشيرًا إلى أن طهران قدمت بعض التنازلات الرئيسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

