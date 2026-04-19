زيلينسكي يهاجم تخفيف ترامب للعقوبات على النفط الروسي

كتب : وكالات

12:01 م 19/04/2026

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار الولايات المتحدة تخفيف العقوبات مؤقتًا على النفط الروسي الموجود في البحر، قائلًا إن "كل دولار يُدفع مقابل النفط الروسي هو مال يُستخدم في الحرب" التي تشنها موسكو ضد بلاده.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً جديدًا يسمح بتسليم وبيع النفط الروسي المنقول بحرًا، رغم خضوعه للعقوبات، في محاولة لتخفيف الضغوط على الأسعار الناتجة عن الحرب مع إيران.

ضربات ضد أوكرانيا

وقال زيلينسكي إن أكثر من 110 ناقلات من "الأسطول الظلّي" الروسي موجودة حاليًا في البحر، وتنقل أكثر من 12 مليون طن من النفط الروسي. وأضاف أن السماح ببيع هذا النفط دون عقوبات سيضيف نحو 10 مليارات دولار إلى ميزانية روسيا، مؤكدًا أن هذه الأموال تتحول مباشرة إلى ضربات جديدة ضد أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا أطلقت هذا الأسبوع وحده أكثر من 2360 طائرة مسيّرة هجومية، وأكثر من 1320 قنبلة جوية موجهة، ونحو 60 صاروخًا من أنواع مختلفة على المدن والمجتمعات الأوكرانية.

وأكد أن أوكرانيا، التي استهدفت مصفاتين روسيتين وعدة منشآت أخرى، ستواصل محاولاتها لتعطيل صناعة النفط الروسية.

