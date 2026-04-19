أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الموقف الجوهري لبلاده قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشددا على أن طهران "لم تبدأ" أي حروب أو نزاعات تاريخيا.

الدفاع عن النفس والحقوق النووية

أوضح بزشكيان، في تصريحات نقلتها وكالة "أنباء الطلبة" اليوم الأحد، أن إيران لا تنوي الاعتداء على أي دولة، لكنها تُمارس حقها القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس.

وفي رسالة مباشرة لواشنطن، قال الرئيس الإيراني: "لا يحق لترامب منع شعب من حقوقه، أو القول إن إيران لا يمكنها الاستفادة من حقوقها النووية"، في إشارة واضحة لرفض طهران لأي إملاءات خارجية بشأن برنامجها السلمي.

فشل الأهداف وانتهاك القوانين

اتهم مسعود بزشكيان، "العدو" بالفشل في تحقيق أهدافه الميدانية رغم انتهاك القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الهجمات طالت البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، مما يعكس حجم التجاوزات التي ارتكبت في حق المدنيين والمنشآت الحيوية.

وفي سياق متصل، وفي وقت سابق، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" للإعلان عن أن الولايات المتحدة ستستحوذ على جميع "الغبار النووي" الإيراني، مؤكدا أنه لن يتم "تبادل أي أموال" كجزء من المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب، وهو ما عكس سقف المطالب الأمريكية المرتفع في قلب الحراك الدبلوماسي الجاري.