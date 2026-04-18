وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوكراني على هامش منتدى أنطاليا

كتب : أسماء البتاكوشي

10:54 ص 18/04/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة، بنظيره الأوكراني أندري سيبيها، وذلك على هامش المشاركة في منتدى أنطاليا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها السبت، أن الوزيران تبادلا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ثمن "عبد العاطي" مستوى التعاون بين البلدين، معربا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة بين البلدين.

وفقا لوزارة الخارجية فقد أكد "عبد العاطي"، حرص القاهرة على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتشييد والاتصالات وتوطين الصناعة.

كما استعرض وزير الخارجية التطورات بالشرق الأوسط، خاصة التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا الجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد. وعلى صعيد آخر، تطرق الوزيران لتطورات الأزمة الأوكرانية حيث جدد الوزير عبد العاطى التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يسهم فى تعزيز الامن والاستقرار الإقليمي، وفقا لما نشرته الخارجية في بيانها.

