أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن منظمة الأمم المتحدة في نيويورك اختارت تجربة التطوع التابعة للصندوق في تنفيذ برامج الوقاية من تعاطي المخدرات لعرضها بمنتدى الشباب الدولي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2026، والذي عقد في مدينة نيويورك تحت عنوان "مشاركة الشباب في نظم الوقاية المبكرة من المخدرات كمحفزات لأهداف التنمية المستدامة"، ضمن 8 تجارب رائدة على مستوى العالم.

وأكد الصندوق، أن هذا الاختيار يأتي تقديرًا للجهود المبذولة في تعزيز برامج الوقاية المبكرة من المخدرات، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، من خلال ربط مكافحة المخدرات بالأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشاركت المتطوعة المصرية "حبيبة رسلان" ممثلة عن الصندوق في فعاليات المنتدى عبر كلمة "أون لاين"، حيث استعرضت تجربتها في العمل التطوعي على مدار 4 سنوات، ودورها في تنفيذ برامج التوعية داخل المدارس والمناطق المطورة تحت إشراف متخصصين.

وأكدت أن مشاركة الشباب في جهود الوقاية تجعل البرامج أكثر واقعية وفعالية واستدامة، مشيرة إلى أن التطوع ساهم في تعزيز مهارات التواصل وبناء الثقة بين الشباب والمجتمع، وأن الوقاية تعتمد على التواصل والثقة وليس المعلومات فقط.

وأوضحت أن مبادرة CHAMPS التي ينفذها الصندوق تعتمد على دراسة خط الأساس وتقييم نظام الوقاية لتحديد الفجوات في الخدمات، بما يعزز كفاءة التدخلات الوقائية ويجعل الشباب عنصرًا أساسيًا في سد هذه الفجوات.

وكشف الصندوق أن لديه أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، 75% منهم من طلاب الجامعات، و65% من الفتيات، ويشاركون في تنفيذ أنشطة التوعية عبر "بيوت التطوع" داخل الجامعات لنشر رسائل الوقاية من الإدمان.

وأكد الصندوق حرصه على تمكين الشباب وإشراكهم في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والفعاليات المختلفة، بما يعزز دورهم في القضايا التنموية، خاصة برامج الوقاية من المخدرات على المستويين المحلي والدولي.