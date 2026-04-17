نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مصدر أمريكي وآخر مطلع أن إسرائيل طلبت توضيحات من البيت الأبيض بشأن منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن شن أي غارات جوية أخرى على لبنان.

وبحسب أكسيوس، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشاريه شعروا بالصدمة من تصريحات ترامب، التي بدت متناقضة مع نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

أكسيوس: نتنياهو شعر بالذهول والقلق من تصريحات ترامب

وأكدت المصادر، أن دلالة تصريحات ترامب التي أوحت بإصدار أمر مباشر لإسرائيل، كانت غير معتادة مقارنة بالإدارات الأمريكية السابقة، مشيرة إلى أن نتنياهو شعر بالذهول والقلق شخصيًا فور اطلاعه على المنشور.

وأشار المصادر، إلى أن ترامب استخدم لهجة أكثر حدة اليوم الجمعة، قائلًا: "إن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من قصف لبنان.

وذكر التقرير أن المسؤولين الإسرائيليين علموا بتصريحات ترامب عبر وسائل الإعلام، ما دفع مساعدي نتنياهو، بينهم السفير الإسرائيلي في واشنطن، إلى التواصل مع الإدارة الأمريكية لفهم ما إذا كان هناك تغيير في الموقف.

وبعد طلب تعليق من البيت الأبيض، أوضح مسؤول أمريكي أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص بوضوح على عدم تنفيذ عمليات هجومية، مع الإبقاء على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الهجمات المخطط لها أو الجارية.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إن إسرائيل لن تقوم بقصف لبنان مرة ثانية، لقد منعتها الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "ستحصل الولايات المتحدة الأمريكية على كل "الغبار" النووي الذي تخلّفه قاذفاتنا العظيمة B2 - ولن يتم تبادل أي أموال بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور".

وتابع ترامب على تروث سوشيال: "هذه الصفقة لا تخضع بأي حال من الأحوال للبنان أيضًا، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع قضية حزب الله بطريقة مناسبة".

وأكد ترامب: " لن تقوم إسرائيل بعد الآن بقصف لبنان. لقد تم منعها من القيام بذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كفى ذلك".