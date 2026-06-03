يثير الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان بين الفئات الشابة تساؤلات واسعة داخل الأوساط الطبية، خاصة مع ظهور أبحاث تربط بين أنماط الحياة الحديثة وبعض المخاطر الصحية غير المتوقعة، ومن بينها اضطرابات النوم والأرق المزمن.

وبحسب صحيفة Daily Mail، حذر باحثون من أن قلة النوم قد تكون أحد العوامل التي تساهم في زيادة احتمالات الإصابة بالسرطان في سن مبكرة، رغم عدم وجود دليل نهائي يؤكد علاقة سببية مباشرة حتى الآن.

ماذا كشفت الدراسة؟

أظهرت دراسة أجراها باحثون من Jefferson Health New Jersey وMD Anderson Cancer Center أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق كانوا أكثر عرضة للإصابة بعدة أنواع من السرطان.

ووفقا للنتائج:

-ارتفع خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 57%

-زادت احتمالية الإصابة بسرطان الثدي لأكثر من 3 أضعاف

-ارتفعت احتمالات الإصابة بسرطان الأمعاء إلى ما يقارب الضعف

كيف قد يؤثر النوم على الجسم؟

أوضح الدكتور روان ميلر، استشاري الأورام في University College London، أن قلة النوم قد تؤثر على الهرمونات والعمليات الحيوية داخل الجسم، وهو ما قد يساهم في زيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك السرطان.

وأشار إلى أن الحرمان من النوم قد يكون أحد العوامل التي تفسر بعض حالات السرطان غير المرتبطة بعوامل الخطر التقليدية مثل التدخين أو السمنة.

هل العلاقة مؤكدة علميا؟

يشدد الخبراء على أن النتائج الحالية لا تثبت بشكل قاطع أن الأرق يسبب السرطان مباشرة، إذ لا تزال هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم طبيعة العلاقة بين النوم والتغيرات السرطانية.

كما طرح بعض الباحثين احتمالا عكسيا، يتمثل في أن الأورام غير المكتشفة قد تؤثر مبكرا على جودة النوم لدى المصابين.

لماذا يحذر الأطباء من قلة النوم؟

يرى المختصون أن اضطرابات النوم قد تؤدي أيضا إلى تراجع العادات الصحية الأخرى، مثل النشاط البدني والتغذية السليمة، إضافة إلى زيادة التوتر والإجهاد، وهي عوامل قد تؤثر بدورها على الصحة العامة على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك عند الأكل قبل النوم مباشرة؟

