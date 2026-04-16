عبد العاطي يستعرض جهود مصر في دعم أمن واستقرار الشرق الأوسط

كتب : وكالات

07:12 م 16/04/2026 تعديل في 07:12 م

الدكتور بدر عبد العاطي والسيناتور الأمريكي ديفيد م

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالسيناتور "ديفيد ماكورميك"، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار لقاءاته مع قيادات الكونجرس خلال زيارته لواشنطن.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتطوير مسارات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر والكونجرس، بما يدعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين.

عبد العاطي يوجه دعوة للسيناتور ماكورميك لزيارة مصر

كما وجه وزير الخارجية الدعوة للسيناتور "ماكورميك" لزيارة مصر في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال العام الجاري.

عبد العاطي يستعرض جهود مصر في دعم أمن واستقرار الشرق الأوسط

استعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشراكة المصرية-الأمريكية تشكل دعماً حيوياً لهذه الجهود.

كما بحث اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري في المنطقة والمساعي المصرية لاحتواء التوتر، فضلاً عن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولبنان، السودان.

الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية

من جانبه، أعرب السيناتور "ماكورميك" عن حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية.

وأشاد السيناتور الأمريكي، بالدور الدبلوماسي النشط لمصر وجهودها في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، لاسيما اتصالاً بخفض التصعيد، معربا عن تقديره للسياسة الخارجية المصرية التي تمثل نموذجًا للحكمة والتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية وأسهمت بفاعلية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

الشراكة المصرية الأمريكية الشرق الأوسط بدر عبدالعاطي مجلس الشيوخ الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
حوادث وقضايا

تحليل DNA الفيصل.. أسرة رضيعة الحسين بعد رجوعها: لم نشاهد "حكاية نرجس"
أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
جامعات ومعاهد

أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة
قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
حوادث وقضايا

قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران

أخبار

المزيد

* الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
ترامب: هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين