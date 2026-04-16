التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، بالسيناتور "ديفيد ماكورميك"، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار لقاءاته مع قيادات الكونجرس خلال زيارته لواشنطن.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتطوير مسارات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر والكونجرس، بما يدعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين.

عبد العاطي يوجه دعوة للسيناتور ماكورميك لزيارة مصر

ووجه عبد العاطي، الدعوة للسيناتور لزيارة مصر، خاصة في ضوء الترتيب لعقد المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي العام الجاري.

كما وجه وزير الخارجية الدعوة للسيناتور "ماكورميك" لزيارة مصر في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال العام الجاري.

عبد العاطي يستعرض جهود مصر في دعم أمن واستقرار الشرق الأوسط

استعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشراكة المصرية-الأمريكية تشكل دعماً حيوياً لهذه الجهود.

كما بحث اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري في المنطقة والمساعي المصرية لاحتواء التوتر، فضلاً عن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولبنان، السودان.

الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية

من جانبه، أعرب السيناتور "ماكورميك" عن حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية.

وأشاد السيناتور الأمريكي، بالدور الدبلوماسي النشط لمصر وجهودها في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، لاسيما اتصالاً بخفض التصعيد، معربا عن تقديره للسياسة الخارجية المصرية التي تمثل نموذجًا للحكمة والتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية وأسهمت بفاعلية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.