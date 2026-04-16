أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يجري مكالمات هاتفية مع وزراء حكومته الآن في الشأن اللبناني عقب أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا على وقف إطلاق النار ابتدًاء من الليلة.

وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام

وقال الرئيس الأمريكي، إن عون ونتنياهو اتفق على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك لتحقيق السلام بين بلديهما.

وأضاف ترامب، أنه وجّه نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كاين، للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن ترامب تحدث مع نتنياهو مرة على الأقل خلال آخر 24 ساعة قبل الاتصال بالرئيس اللبناني.

وكانت أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي.

وبحسب الرئاسة اللبنانية، جدد عون شكره للرئيس الأمريكي بسبب الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية: "إن عون تمنى من ترامب استمرار جهوده لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

ومن جانبه، أكد ترامب دعمه لنظيره اللبناني، مشدد على التزامه بتلبية طلب لبنان بوقف إطلاق النار في أسرع وقت.