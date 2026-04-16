إعلان

وكالة الطاقة الدولية تكشف عن توقيت نفاذ وقود الطائرات في أوروبا

كتب : وكالات

02:44 م 16/04/2026

وقود الطائرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا لديها ربما نحو 6 أسابيع فقط من وقود الطائرات.

وحذّر فاتح بيرول من احتمال حدوث إلغاءات رحلات "قريبًا" إذا أدت الحرب إلى تعطيل إمدادات النفط، واصفًا ذلك بأنه “أكبر أزمة طاقة واجهناها على الإطلاق”.

وقال بيرول لوكالة أسوشيتد برس: "في الماضي كانت هناك فرقة تُدعى (Dire Straits). نحن الآن في وضع ضيق فعلاً، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وكلما طال أمده، كان أسوأ لنمو الاقتصاد والتضخم حول العالم".

وأضاف أن التأثير سيكون في شكل "ارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء".

وأشار بيرول إلى أن الضرر الاقتصادي لن يتوزع بالتساوي، موضحًا أن بعض الدول ستتأثر أكثر من غيرها، وذكر منها اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وباكستان وبنجلاديش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أزمة الطاقة حرب إيران إيران وأمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين