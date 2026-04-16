بزيادة 16 ألف فدان.. المنيا تبدأ حصاد القمح وتعلن تخصيص 42 موقعاً للتخزين

كتب : جمال محمد

04:27 م 16/04/2026

جانب من الاجتماع

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة عملية التوريد، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الرقعة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح الذي يمثل أحد ركائز الأمن الغذائي القومي.

توريد مستمر لمدة 4 أشهر

وأوضح كدواني أن عملية التوريد بدأت أمس الأربعاء وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وناقش الاجتماع آليات إدارة الموسم الحالي، وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتسهيل استلام المحصول من المزارعين دون أية معوقات.


وأشار المحافظ إلى تحقيق طفرة في المساحات المنزرعة هذا العام، إذ بلغت 232 ألفاً و733 فداناً، متجاوزة المستهدف بنحو 16 ألف فدان، نتيجة الجهود المكثفة لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح، لافتاً إلى الجاهزية الكاملة لـ42 موقعاً تخزينياً ما بين صوامع وشون وهناجر، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 465 ألفاً و60 طناً، تم تجهيزها وفق أحدث النظم للحفاظ على جودة المحصول واستقبال الكميات الموردة بكفاءة عالية.

توجيهات بتسهيل عملية التوريد

ووجه كدواني بتيسير إجراءات الاستلام وتقليل زمن الانتظار أمام الموردين، مع إزالة أية عقبات قد تواجههم، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان حسن إدارة المنظومة.

حظر خروج القمح خارج المحافظة

كما شدد على فرض حظر تام لنقل الأقماح خارج حدود المحافظة، مكلفاً إدارة المرور والأجهزة الأمنية بالمتابعة المستمرة وضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على هذا المحصول الاستراتيجي.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبد الحميد العويسي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين، والمهندسة هايدي كمال مدير الإصلاح الزراعي، إلى جانب ممثلي البنك الزراعي والجهات المعنية.

