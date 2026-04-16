"سنُحاسبهم على اغتيال مسؤولينا".. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل برد دولي وقانوني

كتب : مصطفى الشاعر

11:49 ص 16/04/2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عن حرب ايران وامريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده ستعمل على محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية "عمليات اغتيال" طالت مسؤولين إيرانيين، مشددا على أن هذه التحركات لن تمر دون رد قانوني ودولي.

مطلب دولي للمحاسبة

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أكد بقائي، اليوم الخميس، أن المطالبة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب ليست مقتصرة على إيران فحسب، بل إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بوضع حد لهذه الممارسات وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

جرائم ضد السلام والأمن

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصرفات الأمريكية والإسرائيلية بأنها "جناية ضد السلام والأمن الدوليين"، معتبرا أن عمليات الاغتيال تُمثّل جرائم حرب وجرائم ضد البشرية، وتُخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية السارية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن الموعد الرسمي للجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "لم يُحدد بعد"، مشددة في الوقت ذاته على أن إسلام آباد ستواصل القيام بدورها المحوري لتسهيل الحوار المباشر بين الطرفين لتقريب وجهات النظر.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تسعى فيه طهران إلى تدويل "ملف الاغتيالات" عبر تقديم مذكرات قانونية إلى الهيئات الدولية، مما يُشير إلى رغبة إيرانية في ممارسة ضغوط سياسية وقانونية مكثفة على واشنطن وتل أبيب في المرحلة المقبلة.

حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مفاوضات إيران وأمريكا إيران وأمريكا

"سنُحاسبهم على اغتيال مسؤولينا".. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل برد دولي
شئون عربية و دولية

"سنُحاسبهم على اغتيال مسؤولينا".. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل برد دولي

