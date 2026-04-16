تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم الخميس، برئاسة النائبة ثريا البدوى، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف الصحافة والإعلام، وذلك بمشاركة وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب سالم بشأن السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم بشأن الضوابط التي تحكم الخطاب الإعلامي الرسمي في تناول بعض القضايا.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة لبنى جمعة عبد العال بشأن الآليات الإعلامية في التصدي للشائعات الممنهجة.