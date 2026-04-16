"إعلام النواب" تناقش طلبات إحاطة بحضور ضياء رشوان

كتب : نشأت حمدي

12:10 م 16/04/2026

مجلس النواب

تناقش لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم الخميس، برئاسة النائبة ثريا البدوى، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف الصحافة والإعلام، وذلك بمشاركة وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب سالم بشأن السياسات التنفيذية لوزارة الدولة للإعلام وخطتها الزمنية لتفعيل الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم بشأن الضوابط التي تحكم الخطاب الإعلامي الرسمي في تناول بعض القضايا.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة لبنى جمعة عبد العال بشأن الآليات الإعلامية في التصدي للشائعات الممنهجة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرارات من النيابة في واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

قرارات من النيابة في واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي

احذرها.. 4 عادات يومية قد تسبب توقف القلب المفاجئ
نصائح طبية

احذرها.. 4 عادات يومية قد تسبب توقف القلب المفاجئ
ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

باكستان: لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

باكستان: لم يُحدد موعد الجولة القادمة من المحادثات بين أمريكا وإيران
كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة
نصائح طبية

كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة

إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوي تاريخي متخطيا 51 ألف نقطة
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها علاج لتضخم البروستاتا