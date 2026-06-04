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أستاذ علاقات دولية: مضيق هرمز "قنبلة اقتصادية" هوت بشعبية ترامب

كتب : حسن مرسي

09:00 م 04/06/2026

مضيق هرمز

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أكد الدكتور سيد مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حساس جدًا تجاه فكرة دفع أموال أمريكية مباشرة لإيران، رغم مطالبة إيران بتعويضات مالية عن تدمير بنيتها التحتية.

خبير: مضيق هرمز "قنبلة اقتصادية" هوت بشعبية ترامب

أضاف "مكاوي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أزمة مضيق هرمز تحولت إلى "قنبلة ذرية اقتصادية" هوت بشعبية ترامب لأدنى مستوياتها، كما أضرت باقتصاد العالم والمواطن الأمريكي، وستؤثر على انتخابات التجديد النصفي لصالح الديمقراطيين.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن المطلب الثاني لأمريكا هو التزام إيران علنًا وبشكل مكتوب بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مع رقابة من وكالة الطاقة الذرية، بينما تريد إيران رفع الحصار البحري الذي يكبدها خسائر نصف مليار دولار يوميًا.

وتابع أن إيران تريد رفع تجميد أرصدتها الموجودة بالخارج والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، ورفع العقوبات الأساسية المفروضة عليها، وهذا سيضمن للشركات الأمريكية الاستثمار داخل إيران.

وشدد الدكتور سيد مكاوي، على أن ترامب يعاني من هاجس اتفاق 2015 الذي وقعه أوباما ووصفه بأنه "سيء جدًا"، ولا يريد أن يتهم بعد كل هذه الحرب والتكاليف بأنه عاد لتوقيع اتفاق مشابه، لأن ذلك يعني أن الحرب كانت بلا فائدة.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن النظام الإيراني مدرك أنه إذا توقفت الحرب غدًا دون حل المشاكل الاقتصادية وتحسين المعيشة، فسيكون في مشاكل كبيرة، خاصة أنه تعرض لموجة مظاهرات تطالب بإسقاط النظام قبل الحرب بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

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ترامب إيران العقوبات الأمريكية

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