CNN: نائب ترامب يقود جولة مفاوضات محتملة ثانية مع إيران لإيجاد مخرج للصراع

كتب : مصراوي

03:49 ص 15/04/2026

جيه دي فانس

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "CNN"، أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، يستعد لقيادة جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن اجتماع جديد.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشارك في أي جولة تفاوضية قادمة كل من المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، اللذين شاركا في الاتصالات الدبلوماسية منذ ما قبل اندلاع الحرب.

وتشير المصادر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكلت إلى فريقه الثلاثي مهمة البحث عن مخرج دبلوماسي للصراع، إذ يواصل فانس وويتكوف وكوشنر التواصل مع الجانب الإيراني والوسطاء خلال الأيام الأخيرة، عقب جلسة مفاوضات مطولة استمرت 21 ساعة.

وفي حين لا تزال تفاصيل الجولة الثانية غير محسومة، أفادت تقارير بأن واشنطن تناقش داخليا ترتيبات لعقد اجتماع جديد، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن موعده أو انعقاده.

وأوضح مسؤول أمريكي أن محادثات مستقبلية قيد النقاش، لكن لم يُحدد أي موعد حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه التقديرات الأمريكية إلى احتمال تحرك دبلوماسي جديد خلال الأيام المقبلة في باكستان، وسط مساع لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، بينما يبقى مستقبل وقف إطلاق النار مرهونا بنتائج الاتصالات الجارية، وفقا لروسيا اليوم.

أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
غطاء سحابي وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة (بيان رسمي)

